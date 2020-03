Scoperta una struttura preistorica costruita con ossa di vari di animali

Scoperta in Russia un’antica costruzione preistorica eretta, dall'uomo preistorico, per proteggersi dal freddo, utilizzando ossa di varie animali tra cui i famosi Mammut.

Quello che è stato scoperto in Russia a 500 chilometri a sud di Mosca ha dell’incredibile e forse è anche un po’ macabro. Il sito archeologico dove è avvenuta la scoperta, pubblicata sul Journal Antiquity, si chiama Konstenki 11 e qui gli archeologi hanno scoperto una antica struttura, risalente alla preistoria, costruita durante l’era glaciale europea, utilizzando le ossa di diversi animali. La struttura ha una forma circolare ed occupa una superficie grande all'incirca nove metri per nove. Il perimetro di questo antico rifugio è stato fatto con ossa di varie creature diverse come, per esempio, renne, cavalli, orsi e volpi.

Ma tra tutte le ossa, le più interessanti, forse, sono quelle appartenute ai giganteschi Mammut. Probabilmente gli individui che sono stati cacciati e dai quali gli uomini primitivi hanno preso le ossa sono decine. Sono state trovate circa 51 mascelle inferiori e almeno 64 teschi di questi giganteschi animali usati per rivestire la struttura esterna. Ma le sorprese non finisco qui, come ci raccontano gli archeologi dell’Università di Exeter nel Regno Unito. All'interno della struttura, infatti, sono stati trovati molti oggetti carbonizzati come, ad esempio, legno, ossa, piante non legnose usate dagli antichi raccoglitori-cacciatori della preistoria per riscaldarsi durante l’era glaciale che si è abbattuta sull'Europa.

Tra i reperti carbonizzati sono stati rinvenuti anche dei semi che lasciano presupporre un tipo di dieta basata, oltre che sulla carne, anche su alcuni vegetali che i nostri antenati sapevano riconoscere da quelli non commestibili e cucinare. L’interno della struttura era anche ricca di utensili che gli antichi abitanti usavano nella loro vita di ogni giorno: oltre a frammenti di pietra focaia, usata per accendere i fuochi, sono state trovate anche altre schegge di pietra usate, probabilmente, durante la caccia oppure per scuoiare gli animali.

Credit immagini: Alex Pryor