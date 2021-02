Scoperto in Egitto il più antico birrificio di produzione 'seriale'

Degli archeologi hanno scoperto quello che ritengono essere il più "antico birrificio ad alta produzione" nel sito funerario di Abydos, nel sud dell'Egitto. Gli archeologi hanno scoperto per la prima volta l'esistenza del birrificio all'inizio del XX secolo, ma la sua posizione non è mai stata determinata con precisione.

Il team, tuttavia, è riuscito a localizzarlo. "La missione archeologica, guidata dal dottor Matthew Adams della New York University e dalla dottoressa Deborah Vischak della Princeton University, ha scoperto quello che si ritiene essere il più antico birrificio ad il mondo", ha affermato il ministero del turismo dell'Egitto in una dichiarazione sulla sua pagina Facebook.

Secondo il segretario generale del Consiglio supremo delle antichità egiziane, Mostafa Waziry, il birrificio "risale probabilmente all'era del re Narmer" che governò più di 5.000 anni fa, fondò la prima dinastia e unificò l'Alto e il Basso Egitto. Sempre secondo l'esperto, il birrificio era costituito da otto grandi aree che venivano utilizzate come "unità per la produzione di birra". Ogni settore conteneva circa 40 vasi di terracotta disposti su due file.

Venivano prodotti ben 22.400 litri alla volta. Il birrificio, inoltre, "potrebbe essere stato costruito in questo luogo appositamente per rifornire i rituali reali che si svolgevano all'interno delle strutture funebri dei re d'Egitto", si legge nella dichiarazione. Le prove della produzione di birra nell'antico Egitto non sono nuove e le scoperte del passato hanno fatto luce su tale produzione.

È stata anche ricreata una birra di 5.000 anni fa utilizzando un lievito recuperato da alcune ceramiche.