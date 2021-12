Nel 2000, nella provincia cinese di Jiangxi, vennero portate alla luce delle uova di dinosauro dalla Formazione Hekou del tardo Cretaceo della Cina meridionale. Da allora, tuttavia, i reperti vennero messi all'interno di un deposito e dimenticati per sempre... fino alla costruzione del Museo di storia naturale di Yingliang nel 2010.

Questi fossili sono stati successivamente identificati come uova di dinosauro ed è stato scoperto l'embrione di un dinosauro splendidamente conservato all'interno di un uovo. Il fossile, soprannominato "Baby Yingliang", è stato identificato come un oviraptor, un genere di dinosauro vissuto in Asia durante il tardo Cretaceo. I dinosauri non aviari covavano le loro uova, e abbiamo le prove.

"Questo embrione di dinosauro è uno dei fossili più belli che abbia mai visto", ha dichiarato in un comunicato stampa Steve Brusatte, coautore dello studio e paleontologo dell'Università di Edimburgo. "Questo piccolo dinosauro sembra proprio un uccellino rannicchiato nel suo uovo, un'ulteriore prova che molte caratteristiche degli uccelli di oggi si siano evolute per la prima volta nei loro antenati dinosauri". Non è il primo uovo di dinosauro ad essere scoperto, ma è sicuramente uno dei migliori.

La posizione in cui è stata trovata la creatura - che potrete osservare meglio in calce alla notizia - è chiamata comportamento di "rimbocco", che può essere osservato negli uccelli moderni. Questa posizione finale prima di nascere si forma prima della schiusa; in questo modo l'uccello potrà rompere il guscio d'uovo usando il becco.

"In precedenza, il rimbocco era considerato unico per gli uccelli, ma i nostri risultati suggeriscono che anche i dinosauri teropodi come avrebbero potuto avere questo comportamento", ha dichiarato infine Fion Waisum Ma, studente di dottorato in paleobiologia presso l'Università di Birmingham e coautore del nuovo studio.