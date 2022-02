È stato scoperto il primo esopianeta con un'atmosfera a strati simile alla Terra

Sicuramente esisteranno pianeti simili alla Terra lì fuori nell'Universo, ma gli scienziati non sono riusciti ancora a trovarli. Tuttavia, sono state trovate - almeno - caratteristiche simili a quelle del nostro pianeta. Una magra consolazione ma comunque interessante per quanto riguarda la formazione di questi corpi celesti.

Recentemente un team di astronomi ha analizzato WASP-189 b, un esopianeta che ha un'atmosfera stratificata proprio come la Terra. Le somiglianze, tuttavia, finiscono qua. Il pianeta è infatti molto più simile a Giove, con temperature di migliaia di gradi, e orbita intorno alla sua stella in soli 2,7 giorni, essendo 20 volte più vicino ad essa di quanto lo sia la Terra al Sole.

Grazie a questa vicinanza, però, gli astronomi possono studiare per bene l'atmosfera in dettaglio, così come hanno riportato su Nature Astronomy. "Abbiamo misurato la luce proveniente dalla stella ospite e che passa attraverso l'atmosfera del pianeta. I gas qui assorbono parte della luce stellare, in modo simile all'ozono che assorbe parte della luce solare nell'atmosfera terrestre, e quindi lasciano la loro caratteristica impronta digitale", spiega l'autrice principale Bibiana Prinoth dell'Università di Lund.

Sono tante le cose che gli scienziati non sanno sulle atmosfere degli esopianeti, e perfino dei pianeti del nostro Sistema Solare. Studi del genere ci mostrano che mondi simili a questi molto probabilmente non hanno un'atmosfera a strato singolo, ma molto più complessa, che potrebbe tornarci utile per ricerche future... come quelle che condurrà il telescopio spaziale James Webb.