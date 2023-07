Scoperto abbastanza fosfato per soddisfare Terra per 50 anni e la notizia è incredibile!

La Norvegia ha annunciato una scoperta monumentale. Norge Mining, un'azienda mineraria, sostiene di aver scoperto un deposito gigantesco di roccia fosfatica capace di alimentare le esigenze di batterie e pannelli solari del mondo per i prossimi cinquant'anni.

Il fosfato è una parte integrante della spinta globale verso le energie rinnovabili, oltre ad essere un ingrediente chiave nei fertilizzanti. Secondo quanto affermato, il deposito potrebbe contenere almeno 70 miliardi di tonnellate di fosfato, rendendolo vicino a essere più di tutte le altre fonti globali confermate combinate (circa 72 miliardi di tonnellate).

Le stime attuali collocano il prossimo più grande in Marocco, poi in Cina (3,2 miliardi di tonnellate), Egitto (2,8 miliardi di tonnellate) e Algeria (2,2 miliardi di tonnellate). Il fosfato è attualmente scambiato per circa $345 per tonnellata metrica, quindi una tale scoperta potrebbe valere nell'ordine di $24 trilioni.

In tutto ciò, la rivelazione potrebbe aiutare a l'Unione Europea a ridurre la dipendenza da altre nazioni per soddisfare la domanda di un minerale molto importante. L'UE ha confermato la scoperta e ha affermato che è una "grande notizia" in quanto aiuterà verso il Critical Raw Material Act, che mira a mitigare i rischi di approvvigionamento in materiali importanti.

Insomma, questa volta l'Unione Europea sembra aver fatto davvero un colpaccio da ricordare a lungo! Voi che ne pensate? Fatecelo sapere, come sempre, in calce alla notizia!