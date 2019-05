Scoperto il fossile di un dinosauro con le ali: è il secondo del suo genere

Alcuni scienziati hanno scoperto un curioso dinosauro con delle ali simili a quelle dei pipistrelli. Battezzato Ambopteryx longibrachium, è stato trovato in una formazione rocciosa vecchia 163 milioni di anni nella provincia di Lianing, in Cina, nel 2017.

Il legame con la Corea del Nord è cruciale in quanto consente di capire che tipo di connessione ci sia tra dinosauri ed uccelli, e nella stessa regione è anche stato scoperto uno dei primi dinosauri piumati conosciuti, il Sinosauropteryx Prima.

Min Wang, un paleontologo dell'Accademia Cinese delle Scienze, parlando con il New York Times ha raccontato che nel momento in cui ha trovato il fossile, credeva si trattasse di un uccello. Il fossile a quanto pare era straordinariamente ben conservato: le ossa erano in condizioni eccellenti, ma anche la roccia ed il tessuto molle, che comprendeva le membrane delle ali, le penne del corpo, i sassi ventrici ed anche il suo ultimo pasto nello stomaco.

Il dinosauro, secondo le prime ricostruzioni, era in grado di volare grazie alle ali membranose fatte di pelle, attaccate ad un osso appuntito. L'osso del polso era molto diverso dall'ala di un uccello, ed è la conferma che ha portato il collegamento con i dinosauri.

Le ali membranose fornivano forza al volo, ed erano considerate una qualità estremamente rara tra i dinosauri. Infatti, l'Ambopteryx è il secondo tipo di dinosauro scoperto di questo gruppo, il primo è stato trovato a 50 miglia da esso.

La notizia arriva a pochi giorni di distanza dalla scoperta del Mini T-Rex da 40 chili.