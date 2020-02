Scoperto fossile della più grande tartaruga mai esistita, pesava quanto una macchina

Una nuova scoperta fossile mette in luce una caratteristica anatomica interessante riguardante una specie di tartaruga gigante, ormai estinta, capace di pesare più di mille chili.

Questa specie di tartaruga gigante è vissuta circa dieci milioni di anni fa e le sue dimensioni erano veramente incredibili ed impressionanti. Si stima, infatti, che questa specie avesse il suo carapace lungo circa 2,4 metri ed un peso di più di 1100 chilogrammi. Questa antica specie è stata trovata per la prima volta negli anni ’70, a seguito di uno scavo nella regione del Sud America. Il nome scientifico di questa tartaruga è Stupendemys geographicus e viveva in zone paludose calde e umide. Tuttavia una nuova scoperta ha fatto luce su alcune importanti caratteristiche di questa specie ormai estinta.

Sono stati rinvenuti, oltre a pezzi del carapace, anche una mascella inferiore ma, soprattutto, gli scienziati hanno trovato le prove che questa specie possedeva, probabilmente, un dimorfismo sessuale accentuato: maschi e femmine differivano di una particolare morfologia del corpo e, in questo caso, i maschi avevano un caratteristico corno. Quest’ultimo era presente solo in individui di sesso maschile e serviva, probabilmente, ad evitare che gli animali si ferissero alla testa durante le lotte per la riproduzione. Queste immense creature erano, forse, le uniche tartarughe presenti in quelle zone nell'antichità e, nonostante la loro mole, erano preda di creature molto più grosse.

Su uno dei carapaci fossili è stato infatti trovato il segno di un morso, mentre su un altro è stato probabilmente rinvenuto il dente di un antico predatore. Studiando i solchi lasciati dal morso e il dente stesso, gli esperti pensano dovessero appartenere ad un antenato dei moderni coccodrilli, un animale che doveva essere lungo circa 13 metri, capace quindi di avere facilmente la meglio, con le sue dimensioni mastodontiche, su questa specie di tartaruga.

Credit immagine in basso: Edwin Cadena