In un angolo remoto della foresta giapponese, un botanico dilettante ha sollevato il velo su un mondo vegetale tanto misterioso quanto affascinante, portando alla luce un nuovo genere di piante che sembrano sfidare le leggi della natura.

Questi esseri, conosciuti come lanterne fatate per la loro capacità di incantare il sottobosco con spettacoli bioluminescenti, appaiono come fantasmi pallidi che fluttuano tra le foglie cadute, quasi come se fossero di un altro mondo. La loro esistenza sfugge alla normale percezione umana, poiché trascorrono gran parte della loro vita nascoste, emergendo solo brevemente per rivelare i loro fiori enigmatici.

Diversamente dalla maggior parte delle piante, le lanterne fatate non si affidano alla fotosintesi e dunque mancano del vivace verde clorofilla, assumendo invece un colore bianco. La loro sopravvivenza dipende da una simbiosi unica con i miceli fungini nel terreno, un segreto che consente loro di vivere in un etereo pallore (i funghi, comunque, sono molto strani).

La riscoperta di questo genere, perduto alla scienza e ora noto come "Mujina-no-shokudai" o il "portacandele del tasso", rappresenta un traguardo significativo. Non si scopre un nuovo genere di piante in Giappone da quasi un secolo, rendendo questo ritrovamento un evento di straordinaria importanza.

La scoperta di "Relictithismia kimotsukiensis", suggerisce che molte altre specie inesplorate possano ancora celarsi nelle regioni già esaminate.