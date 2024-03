Scoperto un giacimento di elio perfetto, ecco perché è una bella notizia

In Minnesota, sotto uno strato di terra, un grido di trionfo ha squarciato il silenzio delle prime ore dell'alba del 28 febbraio. Gli esploratori di Pulsar Helium, nel cuore pulsante della notte, hanno toccato con mano ciò che sembrava un sogno irraggiungibile: un giacimento di elio di purezza straordinaria, tra i 533 e i 671 metri.

La scoperta, con concentrazioni di elio al 12.4 percento, ha scatenato un'esplosione di gioia tra i membri del team, tra abbracci e festeggiamenti che sottolineano la portata di una tale rivelazione. Thomas Abraham-James, timoniere dell'impresa, condivide con emozione il successo straordinario, descrivendo la scoperta come il coronamento di un sogno, una perfezione ambita che ora si concretizza.

L'elio, elemento sfuggente e prezioso, costituisce una frazione minima dell'atmosfera terrestre, eppure gioca un ruolo fondamentale in una varietà di applicazioni che spaziano dal settore medico a quello ingegneristico, fino ai confini della ricerca scientifica più avanzata. Il suo impiego va ben oltre il semplice gonfiaggio di palloncini, rivelandosi cruciale nella fabbricazione di semiconduttori, nella gestione dei collider di particelle ad alta energia e nelle centrali nucleari, grazie alla sua ineguagliabile capacità di rimanere freddo alle temperature più estreme.

Questo giacimento promette di infondere nuova vita nelle riserve globali di elio, in un periodo segnato da carenze che mettono a dura prova settori vitali, in particolare quello medico, dove quasi un terzo dell'elio globale è destinato alle macchine per la risonanza magnetica. La scoperta si inserisce in un contesto più ampio, dove la ricerca di nuove riserve diventa sempre più pressante di fronte al rischio di esaurimento delle scorte esistenti nel prossimo secolo.

Su Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi p è uno dei più venduti di oggi.