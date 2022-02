Scoperto un 'giardino' sommerso in uno dei luoghi più inospitali del mondo

Il Mar Glaciale Artico è noto per essere uno dei mari più oligotrofici della Terra, cioè un ambiente acquatico caratterizzato da elevata povertà di sostanze nutritive, eppure sono stati recentemente scoperti enormi ammassi di spugne marine, quasi fossero dei "giardini sommersi", sulla sommità delle montagne sottomarine presenti.

Sulle pagine della rivista Nature Communications, un team di scienziati di Brema, Bremerhaven e Kiel ha illustrato come, durante la spedizione POLARSTERN, abbiano scoperto un punto caldo unico per la vita marina.

Un luogo dove delle particolari spugne marine sembravano nutrirsi dei resti di una fauna ormai estinta, aiutate da alcuni microrganismi che le favorivano nello sfruttamento di questo soffice materiale come fonte di cibo ed energia.

Da tempo è noto come pochissimo cibo raggiunga le profondità al di sotto dell'Oceano Artico, perennemente coperto di ghiaccio, poiché la luce limita la produttività delle alghe. Tuttavia, gli scienziati hanno scoperto un nuovo ecosistema sorprendentemente ricco e densamente popolato sulle cime di alcuni vulcani sottomarini ormai in quiescenza.

Questi punti caldi per la vita erano infatti stranamente dominati dalle spugne marine, che erano capaci di crescere in dimensioni impressionanti e riprodursi in gran numero.

La prof.ssa Antje Boetius, scienziato capo della spedizione e del gruppo di ricerca per l'Ecologia e la Tecnologia del Mare Profondo presso il Max Planck Institute for Marine Microbiology, nonché direttrice dell'Alfred Wegener Institute, Helmholtz Center for Polar and Marine Research, ha affermato: "Abbiamo trovato enormi giardini di spugne che prosperavano in cima alle montagne vulcaniche sottomarine del Langseth Ridge, ma non sapevamo di cosa si stessero nutrendo".

Attraverso l'analisi campioni, la dr.ssa Teresa Morganti, prima autrice dello studio ed esperta di spugne del Max Planck Institute for Marine Microbiology di Brema, è stata in grado di identificare come queste particolari spugne si adattassero all'ambiente molto povero di nutrienti.

"La nostra analisi ha rivelato che le spugne hanno simbionti microbici in grado di utilizzare la vecchia materia organica. Ciò consente loro di nutrirsi dei resti degli ex abitanti delle montagne sottomarine, ora estinti, come i vermi composti da proteine ​​​​e chitina ed altri detriti intrappolati", ha così spiegato la Morganti.

"Prima del nostro studio, non era stato identificato alcun terreno simile nel Mar Glaciale Artico, un'area dell'oceano ricoperta di ghiaccio che rimane poco studiata date le difficoltà associate all'osservazione e al campionamento di tali ecosistemi di acque profonde coperte di ghiaccio".

Purtroppo il Polo Nord sta risentendo molto dell'inquinamento e del cambiamento climatico, infatti l'Oceano Artico si sta scaldando da molto più tempo di quanto pensassimo, senza contare che sono state trovate microplastiche anche nella neve dell'Artico.