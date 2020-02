Scoperto il gigante gassoso 'più giovane' vicino a noi

Gli astronomi hanno scoperto il gigante gassoso più giovane che si trova vicino a noi. Il pianeta appena scoperto, designato 2MASS J11550336-7919147, è circa 10 volte la massa di Giove.

Orbita attorno alla sua stella ospite, 2MASS J11550485-7919108 (in breve 2MASS J1155-7919) a una distanza di 600 UA. Il sistema fa parte del sistema Epsilon Chamaeleontis, un gruppo di stelle vecchio 3-5 milioni di anni situato a circa 330 anni luce da noi.

"L'oggetto debole e freddo che abbiamo trovato è molto giovane e solo 10 volte la massa di Giove, il che significa che probabilmente stiamo guardando un pianeta neonato, forse ancora nel mezzo della sua formazione", afferma Annie Dickson-Vandervelde, della School of Physics and Astronomy presso il Rochester Institute of Technology.

Per effettuare la scoperta, i ricercatori hanno utilizzato i dati dell'archivio Gaia DR2. "Questo è solo il quarto o quinto esempio di un pianeta gigante così lontano dalla sua stella madre, e i teorici stanno cercando di spiegare come si siano formati o siano finiti lì". Gli addetti ai lavori, infatti, non sanno il motivo per cui il pianeta si sia spostato così lontano dalla sua stella (600 unità astronomiche).

"Dato che 2MASS 1155-7919b è probabilmente il più giovane pianeta massiccio entro 330 anni luce da noi, vale a dire il più vicino alla Terra rispetto ad altri noti giovani pianeti massicci, questo oggetto merita pienamente di essere seguito utilizzando la spettroscopia e l'imaging al fine di comprenderne meglio la sua natura e la sua origine", affermano infine i ricercatori.