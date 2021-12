Scoperto gigantesco mostro marino del Triassico: il suo cranio è grande quanto un uomo

Una scoperta davvero incredibile è stata condotta dagli scienziati recentemente. Il cranio e alcuni resti di un mostro marino, chiamato ittiosauro, vissuto durante il Triassico all'incirca tra 250 e 200 milioni di anni fa. La scoperta suggerisce che queste creature siano diventate enormi in un arco di tempo di "soli" 2,5 milioni di anni.

Per farvi capire e per contestualizzare la scoperta, vi basta sapere che le balene hanno impiegato circa il 90% della loro storia di 55 milioni di anni per raggiungere le enormi dimensioni in cui si sono evoluti gli ittiosauri. Quest'ultimi, invece, hanno impiegato l'1% della loro storia di 150 milioni di anni per raggiungere le grandezze attuali.

"Abbiamo scoperto che gli ittiosauri hanno evoluto il gigantismo molto più velocemente delle balene", ha affermato Lars Schmitz, professore di biologia allo Scripps College di Claremont, in una mail a Live Science. I fossili dell'ittiosauro sono stati notati per la prima volta nel 1998 nelle rocce delle montagne Augusta del Nevada nordoccidentale. Sono stati trovati anche i resti di un altro mostro marino che stava per dare alla luce tre figli.

"Sporgevano solo alcune vertebre dalla roccia, ma era chiaro che l'animale fosse grande", continua Schmitz. I resti della creatura - un teschio, una spalla e un'appendice simile a una pinna - sono stati estratti nel 2015. Il team, secondo quanto affermato sulla rivista Science, ha chiamato la nuova specie Cymbospondylus youngorum.

"Immagina un animale simile a un drago marino: corpo aerodinamico, piuttosto lungo, con arti modificati in pinne e una lunga coda", afferma l'esperto. Solo il cranio era lungo quasi 2 metri e la creatura, in totale, raggiungeva all'incirca i 17 metri con un peso di 41 tonnellate (potrete osservare un'illustrazione della grandezza della creature in calce alla notizia).

A proposito di mostri marini, molti degli avvistamenti passati potrebbero essere spiegati dai peni delle balene. Sì, avete letto bene.