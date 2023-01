Scoperto un gigantesco teschio di balena vecchio di 12 milioni di anni

Cody Goddard è un cacciatore di fossili che lo scorso anno - sempre in questo periodo - ha trovato una vertebra di balena. Pensava di non poter fare di meglio... almeno fino a oggi, quando ha scoperto il gigantesco cranio della medesima creatura risalente a 12 milioni di anni fa.

"Ho trovato un frammento molto piccolo di un osso sottile nell'argilla, ma ho deciso che non valeva la pena estrarlo perché era così piccolo", ha dichiarato Goddard durante un'intervista con i colleghi di IFLScience. “Dopo aver cercato ancora un po' più in basso lungo la spiaggia e non aver trovato nulla di eccitante, sulla via del ritorno ho deciso di esplorare un po' più a fondo l'area intorno al piccolo frammento."

Partendo da quel minuscolo pezzo a cui il cacciatore di fossili non avrebbe dato una lira, è stato scoperto invece il cranio del mammifero estinto. Stupito dalla scoperta, il cacciatore di fossili ha contatto subito il curatore di paleontologia del Calvert Marine Museum, il dottor Stephen Godfrey, che ha inviato subito una squadra per cercare di recuperare il fossile.

"Recuperarlo è stato molto difficile, soprattutto per la posizione e il peso del cranio", continua l'esperto a IFLScience. "Abbiamo tentato di far sollevare il cranio in aria (con un elicottero) o su una chiatta, ma alla fine, nonostante il peso, abbiamo deciso di sollevarlo solo con un equipaggio di appassionati di fossili!"

Un'analisi preliminare sul reperto ha rilevato l'età di 12 milioni di anni, ma è ancora presto per maggiori informazioni, poiché una volta che i sedimenti saranno stati rimossi meticolosamente da parte degli addetti ai lavori, saremo in grado di identificare che tipo di balena estinta sia o se rappresenti una specie nuova per la scienza.

Purtroppo queste creature non se la stanno passando molto bene ultimamente: questa appena scoperta è già a rischio di estinzione, mentre una trovata deceduta era addirittura nuova per la scienza.