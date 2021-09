Scoperto un altro bug di iOS 15, questa volta riguarda il touchscreen degli iPhone

Stando a quanto riporta MacRumors, diversi utenti Apple stanno lamentando malfunzionamenti intermittenti del touchscreen di iPhone 13. In particolare, un bug bloccherebbe le funzionalità touch del telefono, rendendo impossibile la registrazione degli input e arrivando a richiedere persino il riavvio forzato del dispositivo nei casi più gravi.

Diversi post su Reddit, Twitter e sul forum di Apple Support parlano di problemi di sensibilità allo schermo dei nuovi iPhone, che vanno dall'impossibilità di usare la funzione tap to wake al blocco dei comandi touch in alcune app, fino a quello del touchscreen su tutto il sistema, che rende il dispositivo inutilizzabile finché non viene spento e riacceso.

Inizialmente si pensava che la questione fosse circoscritta ad un numero ridotto di iPhone 13 con dei difetti di fabbrica o dei malfunzionamenti hardware. A quanto pare, invece, il bug dipende da iOS 15, poiché diversi utenti che possiedono gli iPhone di scorsa generazione hanno constatato gli stessi problemi sui propri dispositivi dopo l'aggiornamento alla nuova versione del sistema operativo.

La notizia è sicuramente un sollievo per molti acquirenti di iPhone 13, ma significa anche che per una risoluzione dovremo aspettare l'arrivo di iOS 15.1. iOS 15, comunque, sembra essere tormentato dai bug: il sistema operativo è stato reso disponibile solo una settimana fa, ma gli utenti hanno già evidenziato una falla di sicurezza che permette di bypassare la schermata di blocco degli iPhone, un bug del refresh rate su iPhone 13, che blocca tutte le app terze parti a 60 Hz, e infine un problema di aggiornamento di Apple Music sia su iPhone che su iPad. Apple ha fortunatamente già rilasciato iOS 15.1 per gli sviluppatori, quindi il suo arrivo per il pubblico sembra imminente.