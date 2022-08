Scoperto in Groenlandia il pesce con il sangue simile ad una granita

I ricercatori David Gruber e John Sparks dell'American Museum of Natural History di New York durante una spedizione in Groenlandia hanno fatto un'importante scoperta sul pesce lumaca.

Durante l'esplorazione effettuata nel 2019, i due ricercatori affermarono di trovarsi in un pianeta completamente diverso. Il pesce lumaca della lunghezza di 18 millimetri è stato individuato in una fessura di un iceberg.

Oltre lo squalo della Groenlandia con più di 100 anni trovato morto sulle coste della Gran Bretagna, si trattava di uno dei pochi esseri viventi ad abitare in acque così gelide, ragion per cui i ricercatori pensarono che avrebbe sicuramente dovuto far qualcosa di molto speciale per garantirsi la sopravvivenza. Solo grazie allo studio del DNA è stato possibile scoprire il "trucco" di questa particolare specie, ovvero i geni codificati per creare proteine antigelo.

Si tratta di proteine che presentano la capacità di legarsi all'acqua affinché vengano limitate le dimensioni della formazione di cristalli di ghiaccio. In tal modo, il sangue dell'animale sarà molto più simile ad una granita che ad un ghiacciolo.

Tuttavia, ciò che ha destato preoccupazione tra i ricercatori è il cambiamento climatico che sta portando inevitabilmente ad un aumento delle temperature vicino ai poli, ciò potrebbe condurre le specie, amanti degli habitat freddi, ad essere espulse dal loro ambiente considerato non più favorevole.

Proprio a tal proposito, diversi miliardari stanno finanziando spedizioni in Groenlandia, tra cui Jeff Bezos e Bill Gates. L'obiettivo comune è quello di estrarre minerali sempre più rari, grazie ai quali produrre fonti di energia rinnovabili per contrastare i cambiamenti climatici.