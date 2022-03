Scoperto l'Ice-VIIt, un nuovo tipo di ghiaccio con cristallizzazione tetragonale

Siamo ben a conoscenza delle tre forme base della materia: stato solido, stato liquido e stato gassoso. Sulla Terra, la fisica ha descritto adeguatamente questi tre stati e il modo in cui avvengono i passaggi tra uno stato e l'altro. Ma se si applicano altre pressioni o condizioni particolari, la situazione cambia notevolmente.

Non esiste quindi esclusivamente il ghiaccio classico, quello con cui veniamo a contatto ogni giorno. Se l'acqua viene raffreddata o pressurizzata in certi modi, il ghiaccio risultante sarà completamente diverso. E proprio questo particolare cambio di forma è al centro di una scoperta degli scienziati.

È stata scoperta una nuova forma cristallina del ghiaccio d'acqua, ottenuta durante una transizione ad alte pressioni. Il nome assegnatole è Ice-VIIt e si ottiene quando la sostanza scivola tra altre due molecole predisposte in forma cubica. Questa forma di ghiaccio è molto particolare ed è difficile che compaia naturalmente sulla Terra, ma il suo studio potrebbe portare ad approfondire il modo in cui potrebbe comportarsi l'acqua su mondi alieni con una gravità e pressione molto più alte delle nostre.

Al momento, sono conosciute ben 19 tipologie di ghiaccio d'acqua, alcune delle quali sono disponibili naturalmente, ma la maggior parte è stata creata soltanto in laboratorio, e il ghiaccio Ice-VIIt non fa eccezione. Per studiare questa nuova transizione, il team di fisici guidato da Zach Grande dell'università del Nevada ha applicato una nuova tecnica che consiste nello strizzare un campione d'acqua in un incudine di diamante, obbligandolo a congelarsi in una forma cristallina. Sono stati poi utilizzati i laser per riscaldare il campione, causandone lo scioglimento e poi obbligandolo a ricongelarsi in ciò che i ricercatori descrivono come una collezione di cristalli in polvere.

Sfruttando anche la pressione, che è stata incrementata man mano sull'incudine, e insieme ad altri riscaldamenti operati con il laser, i ricercatori sono riusciti a creare il Ice-VII, osservandone poi la transizione verso il Ice-X. Ma proprio durante questa transizione che è stata attentamente osservata il gruppo di ricerca ha notato che nella fase intermedia si viene a creare il Ice-VIIt. In questa fase, il ghiaccio si ordina in forma tetragonale.

Il fisico Ashkan Salamat dell'università del Nevada commenta il lavoro del collega: "Il lavoro di Zach ha dimostrato che questa trasformazione in uno stato ionico richiede una pressione molto, molto più bassa di quanto si pensasse. È il pezzo mancante ed è anche la misurazione più precisa mai avvenuta sull'acqua in queste condizioni."

Il ghiaccio continua a confermarsi misterioso, anche se sappiamo benissimo che i ghiacciai artici sono fondamentali per la vita sulla Terra.