Abbiamo scoperto qualcosa di inaspettato sul clima dell'Artico

L’Artico si sta riscaldando a un ritmo quattro volte superiore rispetto al resto del pianeta, un fenomeno noto come Amplificazione Artica. Mentre i nostri modelli cercano di fare previsioni su questo drammatico processo, un nuovo studio suggerisce che potremmo aver tralasciato qualcosa.

Nell'Artico centrale, le notti invernali più limpide sono anche le più fredde. Al contrario, sotto un'accogliente coltre di nuvole, il calore emesso dalla superficie viene intrappolato in atmosfera e genera un aumento della temperatura. Quindi, durante i bui inverni artici, qualsiasi processo che favorisca la generazione di nubi aumenta anche le temperature superficiali.

Gli autori della ricerca suggeriscono che, quando il vento soffia forte sulle distese ghiacciate dell’Artico Centrale, la neve si solleva e sublima. Da questo fenomeno, noto come scaccianeve, si liberano particelle di sale marino che, secondo gli scienziati, costituisce la maggior parte dell’aerosol in questa regione. Le particelle di sale fungono poi da nuclei per la formazione dei cristalli di ghiaccio che formano le nubi, che favoriscono il riscaldamento invernale.

Trovare il sale marino nell'atmosfera artica non è una sorpresa, poiché viene continuamente generato dalle onde oceaniche che si infrangono sulla banchisa. Tuttavia, gli scienziati si aspettavano che le particelle provenienti dall'oceano fossero piuttosto grandi e non molto abbondanti. "Invece, abbiamo trovato particelle di sale marino molto più piccole e in concentrazione elevata in condizioni di vento forte."



Sebbene gli scienziati non avessero mai quantificato questo fenomeno prima d'ora, i sottili aerosol di sale marino liberati dallo scaccianeve hanno sempre fatto parte del sistema climatico artico. Lo studio dimostra quindi che i nostri modelli climatici devono essere aggiornati per includere anche gli effetti di queste particelle sottili.