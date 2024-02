Abbiamo scoperto un'inquietante dimostrazione del collasso del clima

Gli scienziati hanno identificato un segnale d'allarme che potrebbe preannunciare il crollo di una corrente cruciale dell'Oceano Atlantico, un evento che avrebbe conseguenze drammatiche per il clima dell'emisfero settentrionale. La Corrente di Rivolgimento Meridionale dell'Atlantico, che comprende la Corrente del Golfo.

Stiamo parlando di un gigantesco nastro trasportatore oceanico che porta acqua calda dall'emisfero sud verso il nord, dove rilascia calore e si raffredda. Questo processo non solo contribuisce a mantenere un clima temperato in Europa e, in parte, in Nord America, ma regola anche il delicato equilibrio climatico globale.

Tuttavia, l'analisi di sedimenti accumulati negli ultimi 100.000 anni suggerisce che questa corrente abbia già subito arresti improvvisi, scatenando rapidi cambiamenti climatici in pochi decenni. La ricerca attuale, pubblicata su Science Advances, indica che il flusso di acqua dolce nell'Atlantico a 34 gradi di latitudine sud potrebbe essere il campanello d'allarme di un imminente collasso della corrente.

Circa 25 anni prima del previsto crollo, questo flusso raggiunge un minimo, segnalando l'avvicinamento a un punto di non ritorno. Sebbene manchi ancora un registro storico sufficientemente lungo per prevedere con precisione quanto siamo vicini a questo scenario catastrofico, è evidente che il flusso di acqua dolce sta diminuendo, aumentando il rischio di destabilizzazione della corrente.

Un tale evento avrebbe effetti devastanti: senza la regolazione termica della Corrente di Rivolgimento Meridionale dell'Atlantico, l'emisfero settentrionale si raffredderebbe significativamente, mentre l'emisfero sud subirebbe un riscaldamento, seppur in misura minore. L'Europa, in particolare, potrebbe assistere a un abbassamento delle temperature tra i 5 e i 10 gradi Celsius in un secolo, un cambiamento climatico di portata ben superiore a quanto già stiamo sperimentando.

Inoltre, il collasso della corrente porterebbe a modifiche radicali nelle precipitazioni globali, con impatti ecologici profondi, come l'inversione delle stagioni umide e secche nella foresta amazzonica. A tal proposito, cosa accadrebbe se la Corrente del Golfo si arrestasse?