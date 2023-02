Scoperto in Israele un tempio sumero di 4.500 anni dedicato a un dio del tuono

In Iraq, gli archeologi hanno recentemente portato alla luce i resti di un tempio sumero di 4.500 anni, dedicato a un dio mesopotamico del “tuono primaverile”, Ningirsu, secondo quanto riportato dal British Museum.

Il tempio fu costruito con mattoni di fango ed era il nucleo principale dell’antica città di Girsu. Come potete osservare dalle immagini, la struttura è andata perduta ed oggi è risorta nelle vesti di sito archeologico, con il nome di “Tello”.

“Nel cuore della città di Girsu, abbiamo scoperto - e stiamo ancora scavando - uno degli spazi sacri più importanti di tutta l'antica Mesopotamia: un tempio dedicato al dio principale di Girsu”, spiega Sebastien Rey, esperto dell'antica Mesopotamia e capo archeologo del celebre British Museum di Londra.

Girsu non era una realtà periferica dell’antica Mesopotamia, l’ampia area compresa tra i fiumi Tigri ed Eufrate, ma un importantissimo centro urbano che ha visto l’affermazione di assiri, sumeri, babilonesi e accadi. Per chi non ha dimestichezza con i confini medio-orientali tracciati dai due canali, sappiate che nel territorio mesopotamico rientrano l’odierno Iraq, la Siria orientale, la Turchia sudorientale, parte dell'Iran occidentale.

I resti del sito di “Tello” furono scoperti per la prima volta nel 1877, da un archeologo francese di nome Ernest de Sarzec, il quale prelevò tutti i manufatti che riuscì a trovare, compresa una statua di 4000 anni del re sumero Gudea, attivo alla fine del III millennio a.C. La comunità storica, fino ad oggi, non si è interessata più a Girsu, in quanto si riteneva che non ci fosse più niente da scavare (ad alimentare questa riluttanza sono anche i continui conflitti iracheni).