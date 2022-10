Scoperto nuovo malware Android: RatMilad ruba dati e registra audio, attenzione!

Dopo l’ultima segnalazione delle app del Play Store infettate dal trojan bancario DawDropper, gli esperti di cybersicurezza tornano ad avvisare i possessori di smartphone Android della diffusione dello spyware RatMilad, utilizzato per spiare le vittime rubando dati sensibili e registrando audio.

Secondo quanto riportato dalla società di sicurezza Zimperium, RatMilad avrebbe fatto la sua comparsa in queste settimane in Medio Oriente infettando numerosi dispositivi mobili. Secondo le loro analisi, non si tratta di un virus presente sul Google Play Store o su negozi di terze parti, bensì su canali Telegram che condividono applicazioni e giochi piratati.

Una volta installato, RatMilad può essere utilizzato per spionaggio informatico, estorsioni e intercettazioni alla luce della sua capacità di rubare cronologia chiamate, SMS, informazioni chiave del dispositivo e della SIM, dati del GPS e nomi degli account a piattaforme social e app di qualsiasi tipo. Nel report di Zimperium Labs si legge: “Simile ad altri spyware mobili che abbiamo visto, i dati rubati da questi dispositivi potrebbero essere utilizzati per accedere a sistemi aziendali privati, ricattare una vittima e altro. I malintenzionati del caso potrebbero quindi produrre note sulla vittima, scaricare qualsiasi materiale rubato e raccogliere informazioni per altre pratiche nefaste”.

Al momento la segnalazione emerge dopo l’individuazione su NumRent, generatore falso di numeri virtuali pensato per attivare account di social media senza usare dati veri. Tuttavia, non va esclusa la sua diffusione tramite nuove applicazioni. Per tale ragione, consigliamo di evitare il download di app da Telegram, servizio tramite il quale sta arrivando a sempre più smartphone Andorid, e di prestare attenzione a tutti i download effettuati sia su negozi di terze parti che sul Play Store, dove potrebbe intrufolarsi trattandosi di un nuovo spyware.

Restando nel mondo Android, l’app della Dynamic Island sta riscuotendo un successo strepitoso.