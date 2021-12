Dopo aver passato più di 10 anni ad osservare alcuni toporagni indonesiani sull'isola di Sulawesi, i ricercatori hanno finalmente pubblicato le loro osservazioni in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Bulletin of the American Museum of Natural History. I risultati? É stato scoperto il più grande gruppo di mammiferi da 90 anni a questa parte.

Sono state trovate 14 specie endemiche del genere toporagno Crocidura. "È una scoperta entusiasmante", ha dichiarato con gioia Jake Esselstyn della Louisiana State University (LSU). "Solitamente scopriamo una nuova specie alla volta. In questo caso è stato travolgente perché per i primi anni non siamo riusciti a capire quante specie ci fossero". Queste sono creature davvero molto elusive: ad esempio il toporagno elefante si è fatto rivedere soltanto dopo mezzo secolo!

Esistono davvero tante creature appartenenti a questa specie (più di 400) e possono essere trovate in tutti i continenti della Terra - tranne in Australia e in Antartide. Gli esperti, per accertare l'esistenza delle nuove specie, hanno attuato il sequenziamento del DNA insieme a delle osservazioni di tratti fisici (lunghezza della coda, colorazione, lunghezza dei capelli, dimensione del cranio e molto altro). Non solo toporagni e altri mammiferi: l'isola di Sulawesi è conosciuta perché in queste zone è possibile trovare il dipinto rupestre più antico del mondo.

Questa è sicuramente una grande scoperta che mostra, tra le tante cose, come ci sia bisogno di un grande sforzo per migliorare la catalogazione delle specie in tutto il mondo, soprattutto in regioni remote e lontane dalla civiltà come Sulawesi. "Quando non sappiamo quante specie ci sono o dove vivono, la nostra capacità di comprendere e preservare la vita è gravemente limitata", ha dichiarato infine Esselstyn.