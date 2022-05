Scoperto su Marte buco a forma di porta perfettamente scavata: sono gli alieni?

Giusto a un giorno dalla registrazione del terremoto più forte sentito su Marte, torniamo ancora una volta sul pianeta rosso per osservare uno degli scatti più recenti trasmessi dal rover Curiosity, riguardanti quella che sembra essere una porta perfettamente scavata incastonata nel paesaggio marziano.

La fotografia originale pubblicata dalla NASA giusto ieri è stata scattata dalla Mastcam del rover Curiosity in una struttura geologica nota come Greenheugh Frontone nella mattina terrestre del 7 maggio 2022, e la potete trovare in calce alla notizia. Di primo acchito verrebbe naturale dire che si tratta di un set di Guerre Stellari o del lavoro di una civiltà aliena ma, osservando attentamente ciò che si trova all’interno di questa fessura, si vede chiaramente che il pertugio si chiude giusto poco dopo l’entrata; inoltre, al lato opposto della foto troviamo un grande taglio nella roccia che la divide perfettamente a metà.

Per quanto la fantasia possa portarci molto lontano, la realtà è che molto probabilmente si tratta di una frattura da taglio: in seguito a un terremoto marziano, dunque, parte della roccia si sarebbe staccata creando questa bizzarra porta naturale. A volte basta un gioco di luce o un po’ di immaginazione per confondersi e lasciarsi andare a teorie bizzarre, e gli scienziati lo sanno bene.

I nostri lettori più attenti, infatti, si ricorderanno del misterioso cubo scoperto sul lato nascosto della Luna, non altro che una semplice roccia che, grazie a giochi di luce, appariva come una struttura perfettamente cubica da appena 80 metri di distanza.