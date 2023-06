Scoperto un nuovo stato della materia nascosto nel mondo quantico

Siamo tutti familiari con gli stati della materia che incontriamo quotidianamente - ovvero lo stato solido, liquido e gas - ma in condizioni più esotiche ed estreme, possono apparire nuovi stati. E proprio in queste condizioni, un gruppo di scienziati provenienti dagli Stati Uniti e dalla Cina ha fatto una scoperta rivoluzionaria.

È stato identificato un nuovo stato della materia, che hanno chiamato "stato liquido chirale di Bose". Come ben sappiamo gli stati della materia descrivono come le particelle possono interagire tra loro, dando origine a strutture e vari modi di comportarsi: blocca gli atomi in posizione e otterrai un solido, permetti loro di fluire e avrai un liquido o un gas. O ancora, separa le coppie cariche e avrai un plasma.

Il mondo quantistico offre modi ancora più strani per le particelle di interagire, permettendo comportamenti unici meglio descritti in termini di possibilità ed energia. I ricercatori hanno scoperto questo nuovo stato attraverso un sistema quantistico frustrato (sì, avete letto bene!). In termini semplici, è un sistema con vincoli incorporati che impediscono alle particelle di interagire come farebbero normalmente (da qui deriva la frustrazione).

Questi vincoli possono creare risultati entusiasmanti per gli scienziati. In questo caso, i ricercatori si sono concentrati sugli elettroni e hanno usato l'analogia del "gioco delle sedie" per spiegare quello che sta succedendo: "È come il gioco delle sedie, progettato per frustrare gli elettroni", dice il fisico teorico della materia condensata Tigran Sedrakyan dell'Università del Massachusetts Amherst. "Devono correre e hanno molte possibilità su dove sedersi."

Il sistema che i ricercatori hanno messo insieme era un dispositivo semiconduttore con due strati: uno strato superiore ricco di elettroni e uno strato inferiore con molti buchi disponibili per gli elettroni da muoversi naturalmente. Il colpo di scena? Non c'erano abbastanza buchi per tutti gli elettroni. Ogni scoperta come questa - con casi limite che si verificano al di fuori dei limiti delle comuni interazioni delle particelle - ci avvicina a una comprensione completa del nostro mondo.