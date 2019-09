Scoperto un meccanismo fondamentale per capire l'evoluzione delle comete

Un nuovo studio condotto da un team dell'University of Central Florida ridefinisce la nostra attuale comprensione del viaggio delle comete. Un percorso che inizia dalla periferia e finisce all'interno del nostro sistema.

Lo studio ipotizza la presenza di una sorta di "ponte orbitale", utilizzato dalle comete per entrare nelle viscere del sistema solare. Questo ponte è stato scoperto grazie a una simulazione di uno studio sui centauri, una classe di planetoidi ghiacciati che descrivono un'orbita intorno al Sole compresa fra quelle di Giove e Nettuno.

Si pensa che i centauri abbiano origine nella regione della fascia di Kuiper (una zona che si estende dall'orbita di Nettuno) per poi andare a costituire la famiglia delle comete gioviane (chiamate anche JFC, Jupiter Family Comets).

A causa delle loro orbite caotiche è molto difficile prevedere il percorso dei centauri. Lo studio, inizialmente, aveva l'obiettivo di studiare 29P/Schwassmann-Wachmann 1 (SW1), un centauro di medie dimensioni che orbita appena dietro Giove.

L'oggetto ha attirato la curiosità degli scienziati a causa del suo elevato tasso di esplosioni, che si verificano a una distanza dal Sole dove il ghiaccio non dovrebbe sublimare. Orbita e comportamento infatti collocano SW1 in una via di mezzo evolutiva tra gli altri centauri e le comete della famiglia di Giove.

Tuttavia non si tratta di una rarità: un quinto di tutti i centauri osservati sono stati trovati in un'orbita simile a quella di SW1. "Piuttosto che essere un oggetto anomalo, SW1 è un centauro colto nell'atto di evolversi dinamicamente nella famiglia delle comete gioviane", afferma Maria Womack, coautrice dello studio.

Inoltre, i centauri che attraversano questa zona compongono oltre due terzi delle comete della famiglia di Giove. Ciò rende questa regione il "ponte" che permette la creazione di queste comete. La trasformazione non accade però istantaneamente, e occorrono migliaia di anni.