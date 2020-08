Scoperto il meccanismo che permette alle locuste di creare immensi sciami

Le locuste sono una piaga che, da sempre, attanaglia e danneggia i raccolti, soprattutto nelle regioni del Medio Oriente e dell’Africa. Tuttavia, conoscere il meccanismo con il quale gli sciami si aggregano può darci un’arma in più per combattere questi insetti.

Le locuste sono insetti estremamente dannosi che, quando si uniscono per formare sciami di milioni di individui, possono danneggiare e distruggere intere coltivazioni, portando gli abitanti di intere regioni alla fame. La vita delle locuste è scandita da due fasi importanti: la prima in solitaria e la seconda, che coincide con il periodo delle piogge e lo sviluppo della vegetazione, più pericolosa perché gregaria. Le zone dove questi insetti agiscono sono il Medio Oriente e l’Africa, ma a volte riescono a spingersi anche in Europa. Il cambiamento climatico, poi, favorisce questa specie perché l’aumento delle piogge, di conseguenza, fa aumentare il numero degli individui.

Le tecniche per contrastare questi insetti prevedono l’uso di pesticidi che, però, non sono particolarmente efficaci e uccidono anche gli insetti “buoni” indiscriminatamente. Conoscere il meccanismo con il quale questi insetti si aggregano potrebbe darci una nuova arma per contrastarli. Ed ecco che una ricerca, pubblicata su Nature, ci racconta come è stata scoperta la sostanza, il feromone, che innesca l’aggregazione delle locuste in sciami. Per prima cosa, gli scienziati hanno estrapolato sei sostanze che venivano rilasciate dagli insetti durante il loro periodo di vita da gregarie, cioè mentre si trovavano all'interno di uno sciame. Questi sei composti sono stati testati e uno in particolare, il 4-vinylanisole, sembra innescare la formazione dello sciame, attirando individui di ambo i sessi.

La concentrazione di questo feromone cresce all'aumentare del numero di individui ed ha quindi un effetto esponenziale. Bastano infatti solamente 4-5 individui che emettono questa sostanza nell'ambiente per attirare altri insetti e formare sciami di milioni e milioni di locuste fameliche che, dalla fase solitaria, passano a quella gregaria. Ecco quindi che conoscere il meccanismo con il quale questi insetti si aggregano ci potrebbe permettere di creare sistemi più sofisticati e precisi per contrastare la formazione di sciami troppo numerosi e, quindi, estremamente dannosi.