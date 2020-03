Scoperto in Messico un antichissimo campo dove si giocava con una palla

La scoperta di un campo dove gli antichi popoli d’America praticavano uno sport con una palla potrebbe mettere in discussione ciò che si sa sull'origine di questo arcaico gioco.

Se pensiamo che il gioco del calcio sia un interesse del tutto moderno ci sbagliamo di grosso. Benché dobbiamo mettere in conto le dovute differenze, anche gli antichi popoli che abitavano le Americhe quasi quattro millenni fa si dilettavano e praticavano uno sport che si svolgeva in campi adatti e con una palla fatta con materiale vegetale. Ebbene, una nuova scoperta di alcuni scienziati della George Washington University e pubblicata su Sciences Advances mette in luce la possibilità che la pratica di questo sport si sia evoluta quasi contemporaneamente nelle pianure e nelle montagne. Nella zona centrale degli USA e in Messico vi sono circa 2300 antichi campi dove veniva praticato questo sport e tali numeri ci fanno capire quanto fosse famoso e apprezzato tra i Maya e gli antichi Aztechi.

Tuttavia, fino ad oggi, si è sempre pensato che esso fosse nato e si fosse sviluppato nelle pianure per poi raggiungere le zone più impervie e quelle di montagna in un secondo momento. E’ stato, però, scoperto un nuovo campo dove si giocava a palla, sulle montagne, che risale a molto tempo prima rispetto al più antico scoperto in pianura. I primi studi fanno risalire questo campo dove si giocava a palla, situato nelle montagne di Oaxaca, a circa 3400 anni fa. Tuttavia vi è da aggiungere che sotto questo campo ve n’era un altro, segno che probabilmente quello più antico, di sotto, sia stato ad un certo punto sostituito da quello nuovo al di sopra. Non solo.

Sempre in quell'area sono state anche trovate delle statuette di ceramica, coeve con il campo da gioco, che rappresentavano gli sportivi in azione mentre giocavano con la palla. Il lavoro è ancora all'inizio ma è possibile che questo gioco sia nato contemporaneamente in pianura e in montagna e che tra le due zone vi sia stato un intenso scambio di influenze.