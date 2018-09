Scoperto a Milano un traffico di ossa umane in vendita su eBay

Ossa umane in vendita, ovviamente illegalmente, sul eBay. E' questa la macabra scoperta effettuata dai carabinieri di Milano, che hanno portato alla luce un vero e proprio mercato di ossa e scheletri umani. I militari hanno denunciato tre quarantenni precedentemente incensurati.

Si tratta di un ingegnere, un commercialista ed un tecnico informatico, tutti e tre accusati di aver acquistato illegalmente dei resti dissotterrati in Repubblica Ceca per metterli in vendita su vari siti (tra cui eBay) a prezzi fino a sei volte superiori rispetto a quelli d'acquisto.

Ancora più inquietante il fatto che alcuni dei teschi sarebbero stati rivenduti in Svizzera e Stati Uniti addirittura a 600 Euro l'uno.

L'intera indagine è partita lo scorso 28 Agosto, grazie alla scoperta di una macchina a raggi x che in un centro di smistamento dell'UPS di Milano aveva rilevato un teschio in un pacco diretto a San Francisco. Scoperta poi replicata il giorno successivo, quando la stessa macchina aveva scoperto in uno scatolone due crani, anch'essi diretti all'estero.

Nelle case degli uomini intercettati sono stati trovati fino a nove teschi, due scheletri completi e diversi arti e bacini umani.

Escluse al momento piste sataniche: la sensazione è che si tratti di semplice commercio tra collezionisti, ma le indagini sono ancora in corso.