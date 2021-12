Scoperto per la prima volta un millepiedi... con più di mille piedi

Il prof. Paul Marek, in collaborazione con i colleghi del Virginia Tech, hanno scoperto il primo millepiedi ad avere più di mille zampe, a dispetto del nome. Il miriapode è stato scovato a ben 60 metri di profondità, in un foro creato per l'esplorazione mineraria nell'area della provincia australiana di Eastern Goldfields.

Per la precisione è provvisto di 1.306 zampe, più di qualsiasi altro essere, ed appartiene ad una nuova specie che è stata chiamata Eumillipes persephone. Il particolare nome del millepiedi deriva dal greco eu(vero) e dai termini latini milli(mille) e pes(piede), e per la seconda parte fa riferimento alla dea greca degli inferi, Persefone.

Gli autori dello studio hanno misurato quattro membri di questa nuova specie, scoprendo che hanno corpi lunghi e filiformi composti da un massimo di 330 segmenti e sono larghi fino a 0,95 mm e lunghi 95,7 mm. Sono senza occhi, hanno zampe corte e teste a forma di cono con antenne e becco.

L'analisi delle relazioni tra le specie suggerisce che l'E. persephone sia lontanamente imparentato con il precedente detentore del record per il maggior numero di zampe: la specie di millepiedi californiano, noto come Illacme plenipes.

Gli autori della scoperta, sulle pagine di Scientific Reports, suggeriscono inoltre che il gran numero di segmenti e zampe, che si sono evoluti in entrambe le specie, può consentire loro di generare forze di spinta che li rendono in grado di muoversi attraverso strette aperture negli habitat del suolo in cui vivono.

I risultati di questo studio evidenziano l'affascinante biodiversità trovata all'interno della provincia dell'Eastern Goldfields. Per ridurre quindi al minimo l'impatto che l'estrazione mineraria

in questa regione potrebbe avere sul'E. persephone, i ricercatori consigliano di fare di tutto per conservare il suo habitat sotterraneo.

I diplopodi sono davvero creature affascinanti, tempo fa erano anche stati scoperti dei millepiedi giganti divenuti padroni di un'isola, ed addirittura venne trovato nell'ambra un millepiedi sconosciuto di 99 milioni di anni.