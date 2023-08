Scoperto un misterioso dipinto sotto un capolavoro di Magritte

René Magritte, il celebre surrealista belga, ha sempre avuto il dono di stupire e confondere con le sue opere. Chi avrebbe mai immaginato che dietro uno dei suoi dipinti si celasse un altro tesoro artistico? Eppure, è proprio ciò che è emerso grazie a un team di ricercatori del Royal Museums of Fine Arts of Belgium.

Utilizzando una tecnica avanzata chiamata riflettografia infrarossa, hanno scoperto un ritratto di una donna nascosto dietro "The Fifth Season", un'opera del 1943.

La figura ritratta potrebbe essere Georgette, la moglie di Magritte, con la quale si sposò nel 1922. L'artista ha spesso ritratto sua moglie nelle sue opere, e le caratteristiche di questo ritratto nascosto sembrano coincidere con quelle della consorte. Gli esperti, analizzando l'opera, hanno notato che l'ovale del viso, il naso e l'acconciatura della modella sono in linea con la sua fisionomia, portando a ulteriori indagini e confronti con altre opere.

Non è la prima volta che emergono sorprese dal lavoro di Magritte. Nel 2013, ad esempio, è stata scoperta una parte di "The Enchanted Pose", un'opera scomparsa dagli anni '30. La cosa interessante è che, con il passare degli anni, sono emerse altre tre parti del dipinto; si ipotizza che René stesso abbia diviso l'originale in quattro pezzi, creando una nuova opera su ciascuno di essi.

Le ragioni di queste scelte rimangono avvolte nel mistero. Forse il genio voleva distaccarsi da uno stile che riteneva troppo vicino a Picasso, o forse non era più interessato a determinate tematiche. Indipendentemente dalle ragioni, queste scoperte rivelano la profondità e la complessità dell'arte di Magritte, che continua a sorprendere e affascinare.

A proposito, sapete che qualcosa di simile è stato scoperto sotto la Gioconda di Leonardo da Vinci?