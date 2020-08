Si è finalmente scoperto il 'misterioso processo' dietro la creazione di questa fiamma

Ormai quattro anni or sono, i ricercatori scoprirono un nuovo e particolare tipo di fiamma: un "vortice blu" in grado di bruciare carburante senza la creazione di fuliggine e con bassi livelli di emissioni. Un nuovo studio, recentemente pubblicato su Science Advances, mostra che in realtà questa non è una singola fiamma, ma tre in una.

Per capire il comportamento dietro questo fenomeno, il team ha creato una sofisticata simulazione al computer che combinava equazioni che descrivono il movimento del fluido con modelli che descrivono come si comportano chimicamente i combustibili. Secondo quanto riportato, questo fenomeno è dato da tre fiamme che si stanno verificando contemporaneamente.

La base del vortice è chiamata "premixed rich flame" e contiene carburante in eccesso. Sul bordo, invece, troviamo la "lean flame", una struttura sottile che è ricca di aria e povera di carburante. La parte superiore, infine, è la "diffusion flame". Queste tre tipi di fiamme vanno a creare l'anello blu brillante che vediamo.

Tale fenomeno venne stato scoperto per la prima volta dagli scienziati che studiano i vortici di fuoco sull'acqua per la pulizia delle fuoriuscite di petrolio. Dalla sua scoperta, gli scienziati si sono chieste se potesse essere padroneggiato per una combustione efficiente. La combustione, come ben sappiamo, è fondamentale per la produzione di energia e per molti processi industriali, ma i suoi principali svantaggi sono visibili nella crisi climatica in atto.

"Il richiamo di essere in grado di bruciare qualsiasi idrocarburo liquido in modo efficiente e pulito è estremamente attraente", spiegano i ricercatori. "Nessuna di queste domande può essere risolta facilmente finché non comprendiamo almeno la struttura e la dinamica della fiamma".