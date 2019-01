Scoperto un misterioso segnale radio che si ripete nello spazio profondo

Nel corso degli ultimi anni, gli astronomi hanno raccolto decine di "fast radio bursts" (FRB): si tratta di segnali radio rilevati da una parte sconosciuta del cosmo. Questa volta però ne è stato trovato uno che si ripete, il che aumenta le possibilità di scoprire la loro provenienza.

La scoperta è stata effettuata da un gruppo di astronomi canadesi, ed i risultati sono stati pubblicati nella giornata di ieri sulla rivista Nature. Si tratta di uno dei tredici FRB rilevati dal team durante l'estate del 2018.

Tali segnali viaggiano per miliardi di anni luce nel cosmo, ma durano solo una frazione di secondo, il che rende difficile studiarli. Proprio questo aspetto ha permesso a molti di avanzare varie teorie sulla loro provenienza: ad esempio un professore della Harvard University ha suggerito che potrebbero essere segni di vita aliena.

Ad oggi solo un FRB, etichettato come FRB 112102 ha catturato l'attenzione degli studiosi in quanto si ripete. Gli astronomi canadesi affermano anche di aver scovato un secondo segnale ripetitivo, diverso dal primo e noto come FRB 180814.J0422 + 73.

Parlando con CNET, Shrishard Tendulkar, uno dei membri del team, ha affermato che "si trovano in una parte completamente diversa del cielo e distanti almeno un miliardo di parsec l'uno dall'altro. Non conosciamo ancora la distanza precisa dal secondo".

Un parsec equivale a 3,26 anni luce. FRB 112102 si è ripetuto una sola volta, mentre quest'ultimo sei volte, e sarebbe il doppio vicino alla Terra rispetto al precedente, a circa 1,5 miliardi di anni luce di distanza.

La scoperta è particolarmente importante in quanto è un segno che potrebbero esserci FRB che si ripetono in attesa di scoperta, ma il mistero intorno alla loro fonte è ancora fitto.

Secondo National Geographic, ogni segnale radio durerebbe qualche millesimo di secondo e sembrano provenire dall'esterno della Via Lattea.