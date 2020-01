Scoperto un misterioso talismano scaccia-streghe all'interno di un Forte americano

E’ stato scoperta, all'interno di un vecchio forte risalente alla guerra di secessione americana, una bottiglia contenente chiodi, utilizzata come talismano protettivo contro le streghe.

Spesso la superstizione e le credenze popolari prevedono l’utilizzo di particolari pratiche, di dubbia utilità, per scacciare spiriti maligni, demoni, sfortuna o, come in questo caso, streghe! Quello che hanno scoperto degli archeologi, in America, è probabilmente ciò che rimane di uno di questi talismani che, nell'intento di chi l’ha costruito, doveva proteggerlo da eventuali streghe. Il talismano altro non è che una bottiglia di vetro contenente, al suo interno, dei chiodi ormai arrugginiti. La scoperta è stata fatta, nel 2016, all'interno di un fortino risalente alla guerra civile americana e costruito dalle truppe confederate.

Il barattolo “magico” si trovava tra i resti di un camino di mattoni. All'inizio la scoperta di questo barattolo di vetro contenente dei chiodi ha spiazzato gli archeologi che non sapevano cosa fosse. Il contenitore misterioso è rimasto tale per altri due anni fino a quando due archeologi del William & Mary Center for Archeological Research sono venuti a conoscenza di una particolare tradizione: tra il XVI ed il XIX secolo, in Gran Bretagna, era usanza posizionare un barattolo di vetro contenente chiodi vicino al focolare. La scelta del camino non è casuale: si credeva, infatti, che le streghe entrassero nelle abitazioni scendendo proprio dal camino. Questa tradizione è stata poi portata in America dai coloni provenienti dalla Gran Bretagna, attecchendo anche nel Nuovo Mondo.

Sempre secondo questa strana tradizione le bottiglie, per essere ancora più efficaci e combattere ancor meglio queste famigerate streghe, potevano essere riempite con capelli, unghie e urina prima di essere posizione all'interno dei camini o nelle immediate vicinanze. Il barattolo trovato nel forte, tuttavia, non conteneva altri oggetti o sostanze. Il che non vuol dire che non ci fossero perché il barattolo era aperto e potrebbero essere andate perdute. Vi è anche da aggiungere che l’origine e la funzione del barattolo non sono certa, tuttavia le similitudini scoperte nel folklore britannico fanno credere che l’oggetto di vetro fosse realmente un talismano protettivo.