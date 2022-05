È stato scoperto il mondo per estrarre ossigeno e carburante dalla Luna

Una scoperta che potremmo sicuramente definire di buon auspicio per le future missioni sul nostro satellite. Un team di ricercatori dell'Università di Nanchino in Cina ha dichiarato recentemente che il suolo lunare potrebbe essere utilizzato per supportare la sopravvivenza umana a lungo termine perché capace di fornire ossigeno e carburante.

I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Joule, dopo che gli esperti hanno analizzato i campioni raccolti durante la missione cinese Chang'e-5 del 2021. Così come affermano gli scienziati, "l'utilizzo delle risorse lunari in situ offre una grande opportunità per fornire la base materiale del supporto vitale per l'abitazione lunare e il viaggio".

Sulla base dell'analisi della struttura e della composizione, il campione di suolo lunare portato da Chang'E-5 ha il potenziale per la conversione dell'energia solare lunare, cioè catalizzatori fotosintetici extraterrestri. In poche parole, gli addetti ai lavori hanno utilizzato il suolo lunare per la conversione dell'anidride carbonica in altre risorse su larga scala, come hanno fatto per lo studio.

Si tratta di una grande scoperta, che potrebbe aiutarci a sopravvivere quando torneremo sulla Luna tra qualche anno. La Cina, ad esempio, prevede di sbarcare sul nostro satellite nel 2027, creando addirittura una base che possa ospitare degli astronauti. Gli Stati Uniti, invece, puntano alla Luna verso il 2025, dopo un rinvio di un anno.