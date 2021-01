Scoperto monumento rituale che potrebbe avere la stessa età di Stonehenge

Nell'isola scozzese di Arran è stato scoperto un imponente sito rituale risalente al Neolitico - il solo nell'intero territorio. Se questo fattore d'unicità non fosse abbastanza, gli studiosi che si sono occupati delle ricerche sembrano confermare come il monumento sia stato eretto nella stessa epoca in cui venne costruito Stonehenge.

In archeologia queste particolari strutture neolitiche, tipiche delle isole britanniche, sono chiamate "Monumenti a cursus". Il termine nasce dai primi archeologi britannici che, scoprendo queste distese di cumuli con fossati esterni, inizialmente pensarono che fossero dei corsi atletici costruiti per volontà dei romani. Da quest'idea si originò la parola "cursus", che in latino significa, appunto, "corsa" o "corso/via".

E' possibile che il monumento scoperto in Scozia fosse adibito a delle cerimonie religiose per onorare i morti o venerare gli antenati. Per fare questo, venivano appiccati dei grandi fuochi, bruciando i poco-duraturi piccoli accampamenti in legno.

Non vi è la sicurezza matematica su quest'ultimo passaggio, per quanto riguarda il sito nelle isole Arran, però "è un'ipotesi da non escludere", ha affermato Dave Cowley - direttore del programma di ricerca archeologica "Paesaggi storici in Scozia".

La prima conferma dell'esistenza di questo straordinario luogo pone le sue origini nel 2017. Quell'anno, Cowley e il suo team marcarono il territorio con una serie di sorvoli aerei e l'uso del LIDAR, una tecnica di telerilevamento che determina la distanza di un oggetto o una superficie attraverso l'uso di un impulso laser.

Grazie a questa tecnologia si è riusciti a riportare alla luce numerosi siti archeologici in tutto il mondo e, come dimostra questa notizia, il "coetaneo" scozzese di Stonehenge non è stata un'eccezione.

Identificata l'area di interesse, il gruppo ha continuato a condurre studi sul suolo tra il 2017 e il 2019, senza però riuscire ad arrivare a grandi risultati. Come viene spiegato dagli stessi ricercatori, non vi è una manifestazione visibile e tattile delle pietre che avrebbero dovuto comporre il monumento, come nel caso di Stonehenge. Risulta, quindi, difficile avere chiara in mente un'immagine il più dettagliata possibile di quello che poteva essere stato il sito.

Inoltre, non sappiamo come gli antichi uomini, vissuti in un periodo che potrebbe andare tra il 4000 a.C. e il 2500 a.C., potessero aver costruito l'intera struttura. L'unica certezza che lo studio si sente di avanzare è che non vi fosse alcun tipo di tetto.

L'importanza di questa scoperta non risiede tanto nella sua vicinanza storica con il suo "omologo" inglese, bensì nel valore che essa potrebbe assumere nell'intera storia dell'isola di Arran.

Come spiegato prima, questo è il primo sito neolitico in assoluto trovato e suggerisce all'intera comunità accademica scozzese, e non, che molti degli antichi uomini potrebbero aver scoperto questa terra in mezzo al mare in un passato preistorico e che potrebbero aver costruito monumenti simili per tutta la fascia costiera occidentale.

La sfida rilanciata da Cowley è indirizzata proprio al governo scozzese: come lui stesso spiega, è raro che i siti archeologici in Scozia diventino oggetto di studio approfondito. Per questo si è sentita la necessità urgente di richiedere dei fondi al fine di comprendere se la struttura scoperta faccia parte di un qualcosa di più grande o meno.