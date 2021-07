Scoperto MosaicLoader, nuovo malware che attacca chi usa software piratati

Dopo la scoperta del malware XLoader su Mac, altri ricercatori di sicurezza hanno individuato un nuovo ceppo di malware sempre più diffuso tra i computer di tutto il mondo: si chiama MosaicLoader ed è particolare non solo per la sua complessità che rende difficile la sua individuazione, ma anche per la serie di attacchi che compie.

Stando a quanto scoperto dagli esperti di Bitdefender, i quali hanno attribuito il nome MosaicLoader proprio per la sua intricata struttura interna che mira a ingannare gli analisti di malware e prevenire il reverse-engineering, questo malware si diffonde tramite software piratati scaricati dagli utenti soprattutto dopo avere cliccato su annunci che li pubblicizzano in rete tra i vari motori di ricerca, risultando quindi tra i primi risultati sponsorizzati.

Una volta che trova il suo posto nel sistema, il malware inizia subito a creare una catena di processi alquanto complessa e anche a scaricare una vasta gamma di payload pronti a minacciare il dispositivo ospite, dai più semplici strumenti per rubare i cookie dei browser a backdoor e miner di criptovalute. Un trucco per diffondersi maggiormente è stato anche adottare nomi, icone e informazioni sui file simili a quelli di programmi legittimi, offuscando al contempo il codice infetto per poi agire all’improvviso.

Come evitare, quindi, questo malware? Il metodo più semplice e immediato è non scaricare software e giochi da fonti non attendibili, in quanto dietro questi prodotti potrebbe sempre esserci il malintenzionato del caso pronto a ottenere l'accesso remoto o raccogliere le credenziali utilizzate dalla vittima. Altro modo è, ovviamente, tenere sempre attivo l’antivirus e tenere d’occhio le segnalazioni da parte del software.

Tra gli altri malware diffusi di recente c’è anche il già noto Joker, apparso in 11 app del Play Store.