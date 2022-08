È stato scoperto il mostro di Loch Ness? Facciamo chiarezza sulle voci degli ultimi giorni

Sul nostro pianeta sono esistite senza alcun dubbio alcuno delle creature davvero gigantesche. Ad esempio i plesiosauri erano dei "mostri marini" che potevano superare facilmente i 20 metri di lunghezza. Oggi non esistono più nella realtà, ma solo nelle leggende, come quella del mostro di Loch Ness che ultimamente ha fatto parlare molto di sé.

Il motivo è semplice: fino a qualche giorno fa si sapeva che i plesiosauri vivessero in acqua salata, mentre una nuova scoperta pubblicata sulla rivista Cretaceous Research ha portato alla luce in Marocco dei fossili di plesiosauro di acqua dolce grandi circa 1.5 metri (molto più piccoli dei loro "cugini" di acqua salata).

Se i plesiosauri potessero essere stati capaci di adattarsi all'acqua dolce, diventando più piccoli nel processo, potrebbero aver colonizzato anche altri ambienti d'acqua dolce nel Cretaceo. I delfini di fiume, ad esempio, si sono adattati agli ambienti fluviali ed è possibile che anche i plesiosauri abbiano seguito questa evoluzione.

Tutto questo cosa c'entra con il mostro di Loch Ness? Ci sono stati numerosi organi di stampa che hanno affermato che la leggenda del mostro potesse essere dunque plausibile perché facilmente collegabile con plesiosauri di acqua dolce. La creatura del lago, dunque, potrebbe essere un dinosauro vissuto (ed estinto) più di 100 milioni di anni fa... ma oggi non sarebbe più viva!

I plesiosauri potrebbero aver colonizzato un antico lago, ma non sono comunque sopravvissuti all'estinzione della fine del Cretaceo causata da un'asteroide. Quindi le dichiarazioni di certe pagine non sono per nulla sensate.