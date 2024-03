Scoperto un mostro marino che sta facendo impazzire gli scienziati

La storia degli oceani è costellata di misteri e scoperte che aspettano solo di essere rivelate. È il caso di veri e propri mostri marini che si pensava contornassero solo le leggende ma che in realtà esistono o sono esistiti. L'ultimo in linea cronologica è il Trachelosaurus fischeri, il rettile dal collo antico più lungo al mondo.

Originariamente scoperto nel 1918 in Germania, all'interno di formazioni di arenaria, il fossile di Trachelosaurus fischeri (qui la foto) ha da subito destato curiosità e dibattito tra i paleontologi. La disposizione disordinata dei suoi resti sparsi senza un chiaro schema anatomico, ha reso difficile la sua classificazione iniziale. La descrizione originale parlava di un rettile lungo circa 150-170 centimetri, con una piccola testa, un collo estremamente lungo composto da circa 21 vertebre, arti corti e una coda di media lunghezza.

Negli anni successivi, il fossile è stato oggetto di numerosi studi e revisioni, con proposte che variavano dalla sua inclusione nell'ordine dei Squamata (i rettili squamati) alla creazione di una famiglia apposita a dimostrazione delle incertezze e delle continue scoperte che caratterizzano il campo della paleontologia. Ma dopotutto, non è la prima volta che si scoprono specie nuove: di recente dei piccoli draghi sono stati trovati in Italia.

Il punto di svolta nella comprensione di questo enigmatico rettile è avvenuto recentemente, grazie alla comparazione con fossili simili rinvenuti in Cina. Questi studi comparativi hanno permesso di stabilire un legame stretto tra il Trachelosaurus fischeri e il Dinocephalosaurus orientalis, un rettile marino cinese dal collo lungo. La ricerca, guidata da Dr. Stephan Spiekman dello State Museum of Natural History Stuttgart, ha sottolineato le somiglianze anatomiche tra questi due rettili, consolidando la posizione del primo dei due come il rettile marino dal collo lungo più antico conosciuto.

