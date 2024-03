Scoperto un mostro marino con 'la faccia piena di enormi denti a forma di pugnale'

La creatura si chiama Khinjaria acuta, che deriva da khinjar, ovvero la parola araba per "pugnale" e acuta, che significa "affilato" in latino. Le sue formidabili mascelle gli avrebbero permesso di banchettare con prede molto grandi, come ad esempio squali e altri rettili marini. Chi vuole vederlo?

Parliamo in particolare di un rettile lungo circa 8 metri, più o meno la stessa lunghezza di un'orca, che cacciava nell'Oceano Atlantico al largo delle coste di quella che oggi è l'Africa alla fine dell'era dei dinosauri, circa 66 milioni di anni fa. Dopo aver scoperto il segreto delle ossa di dinosauro, la scoperta è stata prontamente pubblicata sulla rivista Cretaceous Research.

Il rettile "da incubo" era un membro della famiglia Mosasauridae, noti anche come mosasauri. Secondo una dichiarazione dell'Università di Bath in Inghilterra, si tratta di un gruppo di animali marini oramai estinti, i cui parenti oggi includono draghi di Komodo (Varanus komodoensis).

Come potete osservare anche voi al seguente link, la caratteristica principale risiede nei suoi temibili denti che possono essere visti nel cranio e nello scheletro parziale che sono stati trovati sepolti all'interno di una miniera di fosfato, vicino alla città portuale di Casablanca, in Marocco.

L'analisi del cranio e della mascella suggerisce che la creatura avesse una forza terribile, come ha dichiarato il coautore dello studio Nour-Eddine Jalil, direttore della collezione presso il Museo Nazionale di Storia Naturale di Parigi.

Khinjaria era in realtà solamente uno dei tanti grandi predatori che vagavano per l'oceano in cerca di prede durante il periodo Cretaceo, ovvero da 145 a 66 milioni di anni fa. Inoltre, la sua specie è dotata di peculiarità uniche.

"Questa è una delle faune marine più diverse viste ovunque, in qualsiasi momento della storia, ed esisteva poco prima che i rettili marini e i dinosauri si estinguessero. Alcuni mosasauri avevano denti per perforare la preda, altri per tagliare, strappare o schiacciare. Ora abbiamo Khinjaria, con una faccia corta piena di enormi denti a forma di pugnale", ha affermato l'autore principale dello studio Nick Longrich, docente senior presso il Dipartimento di Scienze della Vita e il Milner Center for Evolution dell'Università di Bath.

Dopo aver affrontato la recente polemica sui nomi dei dinosauri "poco inclusivi", ecco l’ennesimo mastodontico animale che sarebbe stato meglio non incontrare sul proprio cammino.