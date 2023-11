Abbiamo scoperto che ogni narice percepisce un odore in maniera diversa

Un recente ed affascinante studio pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale Current Biology, sembra dimostrare come ogni persona percepisca uno stesso odore in due modi differenti. Quanti sono? Semplice, uno per ogni singola narice.

Fino ad oggi, la quasi totalità delle ricerche si erano soffermate sullo studio dei roditori, rilevando differenze di percezione e concentrazione di odore nelle due narici. Dopo aver visto come creare nuovi odori, ora abbiamo uno studio che potrebbe farci capire cosa accade nell’essere umano.

In particolare, i ricercatori hanno registrato ed analizzato scrupolosamente l'attività cerebrale di 10 pazienti con epilessia mentre annusavano una serie di odori diversi. Per ogni soggetto, sono stati utilizzati degli elettrodi intracranici (applicati precedentemente per altri motivi diagnostici) grazie ai quali è stato possibile registrare l’attività nella corteccia olfattiva.

Nello specifico, diffusi direttamente nelle narici attraverso un piccolo tubo, sono stati presentati aromi di caffè, banana, ed eucalipto. L'attività cerebrale è stata misurata contestualmente alla somministrazione nella narice destra, sinistra o in entrambe. I risultati sembrerebbero chiari.

Ogni singolo odore presentato a una specifica narice suscita una risposta nell'emisfero cerebrale corrispondente, con l'emisfero opposto che si attiva solo mezzo secondo dopo.

Come se non bastasse, questi due segnali non erano del tutto identici tra loro, suggerendo che ciascuna narice innescava un'esperienza "unica".

"Questi risultati sollevano la questione se il sistema olfattivo umano, simile al sistema uditivo che utilizza le differenze temporali interaurali per localizzare i suoni, possa utilizzare un tale schema di codifica per confrontare gli input di odori attraverso le narici e aiutare nella rapida localizzazione degli odori all'interno di una singola annusata", affermano gli stessi ricercatori.

Nonostante non sia possibile paragonare l’olfatto delle zanzare con il nostro, un simile studio ci dimostra ancora una volta quante cose rimangono da comprendere del nostro stesso corpo.