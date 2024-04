Scoperti i 'neuroni zombie': sono assurdi e ne ignoravamo l'esistenza

Lo studio condotto da un team di ricercatori portoghesi, è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale Nature Neuroscience. Studiando l’apprendimento nei topi, sono stati individuati dei veri e propri "neuroni zombie".

Questa volta non parleremo della malattia degli zombie cervi, ma di una scoperta altrettanto inquietante. Mentre il team stava studiando in che modo nei topi una parte del cervello chiamata cervelletto apprende dall’ambiente circostante, si è imbattuto in una scoperta clamorosa.

È opportuno intanto ricordare come il cervelletto ci aiuti a camminare per una strada affollata, o a tenere un bicchiere senza rovesciarlo. Inoltre, a discapito di quanto si possa pensare, è anche molto importante nell'apprendimento, consentendoci di affinare i nostri movimenti per non commettere errori.

Applicando l'optogenetica, ovvero una tecnica innovativa in cui le cellule vengono manipolate dalla luce, a dei compiti di apprendimento, i ricercatori sono stati in grado di mostrare il ruolo chiave di alcune componenti del cervelletto chiamati fibre rampicanti.

"Dopo aver costantemente stimolato le fibre rampicanti durante la presentazione di un segnale visivo, i topi hanno imparato a sbattere le palpebre in risposta a quel segnale, anche in assenza di stimolazione", afferma la neuroscienziata Tatiana Silva, del Champalimaud Center for the Unknown.

Successivamente, i ricercatori hanno introdotto la proteina sensibile alla luce Channelrhodopsin-2 (ChR2) come parte della manipolazione optogenetica. Qua le cose sono diventate realmente inquietanti.

Tale proteina, ha infatti sostanzialmente zombificato le cellule fibrose rampicanti. Ogni fibra era assolutamente attiva e funzionante, ma quei messaggi non venivano più trasmessi. In qualche modo erano stati scollegati da altri circuiti neurali, impedendo ai topi di essere in grado di apprendere.

"Si è scoperto che l'introduzione di ChR2 nelle fibre rampicanti alterava le loro proprietà naturali, impedendo loro di rispondere adeguatamente agli stimoli sensoriali standard come dei getti d'aria. Tutto ciò, bloccava completamente la capacità di apprendimento degli animali", afferma la neuroscienziata Megan Carey del Champalimaud Center for the Unknown.

Senza scomodare la pianta zombie e considerando le somiglianze tra il cervello dei topi e quello umano, è ragionevole supporre che siano in atto gli stessi processi anche negli esseri umani.

"I nostri prossimi passi riguardano la comprensione del motivo per cui l'espressione di ChR2 porta alla 'zombificazione' dei neuroni e la determinazione se le nostre scoperte si estendono ad altre forme di apprendimento cerebellare".

