È stato scoperto un nuovissimo tipo di nebulosa ed è incredibile

Le nebulose sono delle vere e proprie opere d'arte dell'Universo. Recentemente, un team di astronomi ha riportato la scoperta di un nuovo tipo di nebulosa attorno a delle stelle binarie che hanno deciso di chiamare "nebulosa a emissione galattica".

Al centro della scoperta abbiamo la stella binaria YY Hya, composta da una nana arancione e una nana bianca. Le due stelle sono annidate all'interno di un involucro condiviso di gas emesso dalla stella che alla fine è diventata una nana bianca. All'interno di questo involucro comune, però, entrambe le stelle continuano ad evolversi come se fossero sole.

"All'interno dell'involucro di gas, i nuclei delle due stelle sono praticamente indisturbati e seguono la loro evoluzione come singole stelle indipendenti", ha dichiarato l'autore principale dello studio Stefan Kimeswenger dell'Università di Innsbruck, in Austria, sulla rivista Astrophysics and Astronomy. La cosa incredibile è che questo involucro è vasto più di 15 anni luce.

"Il diametro della nuvola principale è di 15,6 anni luce, quasi 1 milione di volte più grande della distanza della Terra dal Sole e molto più grande della distanza del nostro Sole dalla sua stella più vicina. Poiché l'oggetto si trova leggermente al di sopra della Via Lattea, la nebulosa è stata in grado di svilupparsi in gran parte indisturbata da altre nubi nel gas circostante", afferma infine Kimeswenger.

