È stato scoperto un nuovissimo tipo di pianeta mai visto prima

Gli astronomi hanno scoperto un nuovo tipo di mondo: il primo "Nettuno Ultra-caldo" conosciuto, un pianeta gigante che orbita attorno alla sua stella 60 volte più vicino rispetto alla Terra. Circa 1 stella su 200 simile al nostro Sole possiede un pianeta che lo orbita in questo modo e, inoltre, completa un giro in meno di un giorno terrestre.

Gli astronomi chiamano questi mondi "pianeti a periodo ultra breve". Tutti i corpi celesti scoperti di questo tipo sono pianeti rocciosi con meno del doppio della larghezza della Terra o i cosiddetti Gioviani caldi, giganti gassosi di dimensioni superiori a 10 volte il diametro della Terra. Gli esperti, però, non hanno trovato molti pianeti di questo tipo di dimensioni intermedie, un fenomeno soprannominato "deserto Nettuniano".

Ora, gli scienziati hanno scoperto un esopianeta che si trova proprio in questo luogo. Tuttavia, questo pianeta è molto più bollente di qualsiasi nettuniano caldo finora scoperto. Si chiama LTT 9779 b, ha circa 4.7 volte il diametro della Terra, ha 29 volte la massa della Terra, completa un'orbita ogni 19 ore, è 23 volte più vicino di Mercurio rispetto al Sole e la sua stella lo riscalda a temperature di circa 1.700 gradi Celsius. Un normale nettuniano raggiunge circa i 1.225 gradi Celsius.

LTT 9779 b sembra ancora possedere un'atmosfera densa, costituita da quasi il 10% della sua massa, o uguale a circa 2.6 volte la massa terrestre. La spiegazione di ciò? Il corpo celeste era originariamente molto più grande, forse un gigante gassoso come Giove, che è migrato troppo vicino alla sua stella. In futuro, gli esperti analizzeranno la luce che passa attraverso l'atmosfera di questo esopianeta per cercare gli elementi che ci sono nell'atmosfera, la temperatura intorno al pianeta e molto altro.