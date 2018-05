Scoperto nuovo bug in Whatsapp: consente di inviare messaggi ai contatti bloccati

Dopo il black dot of death, Whatsapp si trova alle prese con un altro bug. Questa volta, ad essere interessati sono i contatti bloccati dagli utenti nell'applicazione di messaggistica istantanea, che nonostante ciò sarebbero in grado di inviare comunque messaggi e visualizzare i messaggi di stato e le foto profilo.

Segnalato inizialmente da The Independent, il bug di Whatsapp sembra aver colpito milioni di utenti su Android ed iPhone, almeno a giudicare da quanto segnalato da molti utenti su Twitter, i quali riferiscono che la falla permetterebbe agli utenti bloccati di inviare messaggi privati agli utenti e visualizzare le informazioni sul profilo (inclusa l'immagine e lo stato).

Whatsapp almeno al momento ancora non ha riconosciuto pubblicamente il bug, ma è chiaro che si tratta di una falla estremamente grave che necessita di essere risolta nel minor tempo possibile, ma ad una richiesta di commento non ha risposto in quanto evidentemente necessita di ulteriori informazioni prima di poter procedere con la distribuzione di un aggiornamento. Alcuni utenti inoltre segnalano che la falla riguarderebbe solo le persone bloccate di recente.

Per quanto riguarda le possibili soluzione, gli utenti segnalano che sbloccando e ribloccando la parte interessata dovrebbe ripristinarsi il classico comportamento di blocco, impedendo loro di inviare messaggi e visualizzare il profilo e lo stato.