Scoperto un nuovo bug in Windows 10: problemi sui dispositivi con porte USB-C

Microsoft ha riconosciuto un nuovo bug presente nel Windows 10 October 2018 Update che rallenta in maniera consistente il processo di spegnimento dei computer. Il problema a quanto pare si verificherebbe a causa di un conflitto con il controller USB Type-C.

In un documento di supporto pubblicato di recente, Microsoft spiega che sui PC su cui è installata la versione 1803 di Windows 10 lo spegnimento potrebbe chiedere più tempo del solito quando è collegato un dispositivo basato sullo standard USB-C.

"Un'errore nell'implementazione dell'USB Type-C Connector System Software Interface (UCSI) in Windows 10 versione 1809 può causare un ritardo di sessanta secondi al processo di sospensione o spegnimento del sistema, se viene avviato mentre il software UCSI è occupato a gestire una connessione o disconnessione su una porta USB-C" ha affermato Philip Froese di Microsoft in un breve post, su cui specifica che "il bug non influisce sul normale funzionamento delle porte USB-C e sulla macchina. Il sistema e le porte dovrebbero continuare a funzionare correttamente alla riaccensione o riavvio del PC".

Il bug interessa tutti i moderni dispositivi Windows 10 di fascia medio-alta che includono porte USB-C. Interessante anche notare come Microsoft nello stesso documento non ha svelato l'eventuale disponibilità di un fix per correggere il problema.