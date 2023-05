È stato scoperto un 'nuovo' capitolo della Bibbia: era ben nascosto

Un team di scienziati che utilizza la tecnologia ultravioletta, afferma di aver trovato una vecchia versione di un capitolo della Bibbia che è stata nascosta sotto una sezione del testo completamente diverso per più di 1.500 anni.

Che il primo libro stampato sia la Bibbia oramai è risaputo, ma lo storico Grigory Kessel dell'Accademia austriaca delle scienze, ha annunciato l’incredibile scoperta in un articolo sulla rivista New Testament Studies. Si tratta nello specifico di una rivista accademica peer-reviewed pubblicata direttamente dalla prestigiosa Cambridge University Press.

Kessel ha utilizzato la fotografia ultravioletta per vedere il testo precedente sotto ben tre strati di parole scritte su un palinsesto. Si tratta di un manoscritto decisamente antico come una pergamena o un libro che le persone utilizzavano per scriverci sopra altre parole o frasi intere. Ciononostante, spesso lasciavano dietro tracce della scrittura originale.

I palinsesti erano molto diffusi e le parole sarebbero state scritte ripetutamente sull’intera pagina fino a quando diversi strati coprivano le parole sottostanti che sparivano letteralmente.

Il testo descritto nella scoperta di Kessel è una versione leggermente diversa da quella disponibile oggi del capitolo 12 del Libro di Matteo che originariamente faceva parte delle traduzioni della Bibbia in antico siriaco circa 1.500 anni fa, ha detto lo stesso Kessel in un comunicato stampa. Ha inoltre sottolineato come tale scoperta sia stata fatta presso la Biblioteca Vaticana dove viene custodito il manoscritto.

Un esempio delle differenze, risiede nella versione greca originale di Matteo 12:1, utilizzata oggi, che recita: "In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato attraverso i campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere le spighe e a mangiarle".

La reale traduzione siriaca recentemente scoperta, tuttavia, è leggermente diversa: "cominciarono a raccogliere le spighe, strofinarle tra le mani e mangiarle".

Per quanto possa apparire banale, come dimostra anche il ritrovamento di una mini-Bibbia di oro, tutto ciò che riguarda la nostra storia risulta essere sempre affascinante e ci dimostra che abbiamo ancora molto da scoprire sul nostro passato.