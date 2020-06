Scoperto un nuovo 'colpevole' che causò la peggiore estinzione di massa della Terra

Le più grandi estinzioni del nostro pianeta sono cinque e, secondo un nuovo studio, la più grave di queste sembra essere stata preceduta e resa possibile da un colossale incendio di carbone di oltre 250 milioni di anni fa. Stiamo parlando dell'estinzione del Permiano-Triassico, quando il 95% delle specie viventi fu spazzato via.

Il principale colpevole dell'estinzione è un gigantesco evento vulcanico che produsse il trappo siberiano, una zona da 1 a 4 milioni di km cubici coperta interamente dalla lava. Questa formazione è stata il risultato di una serie di antiche eruzioni che rilasciarono magma per circa 2 milioni di anni.

Cosa causò l'estinzione? La causa è sconosciuta e potrebbero essere coinvolti diversi meccanismi: aumento delle temperature a causa dei gas serra, assottigliamento dei livelli di ozono, sostanze chimiche volatili prodotte dall'eruzione e persino adattamenti microbici. Recentemente, gli esperti hanno trovato un altro possibile indiziato: è stato a lungo ipotizzato che il riscaldamento globale dell'estinzione del Permiano-Triassico sia stato causato dalla combustione di carbone e derivati, che produssero livelli significativi di biossido di carbonio e metano nell'atmosfera.

Nel corso di sei anni di spedizione lungo il trappo siberiano, i ricercatori hanno raccolto circa 450 chilogrammi di rocce risalenti all'antica eruzione. Quando i campioni sono stati analizzati, il team ha scoperto piccoli frammenti di legno e carbone bruciato incorporato nelle formazioni rocciose, insieme a pezzi di altra materia organica. Questa è la prima prova diretta della risposta della vegetazione al vulcanismo.

Il volume e la composizione della materia organica bruciata, potrebbe aver "guidato in modo significativo" l'estinzione Permiano-Triassico. In poche parole, le eruzioni continue del trappo siberiano bruciarono tutto quello presente intorno a loro, compresa la vegetazione, che causò un devastante cambiamento climatico per il pianeta.