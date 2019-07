Scoperto un nuovo esopianeta che potrebbe dirci di più sulla formazione planetaria

I ricercatori del Dartmouth College hanno scoperto un pianeta in orbita attorno a una delle giovani stelle più brillanti conosciute, secondo uno studio pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal Letters.

Con un'età di circa 45 milioni di anni, la stella e il suo ospite potrebbero fornirci preziose informazioni sulla formazione dei pianeti. Il corpo celeste è stato trovato grazie al Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA.

TESS ha scoperto migliaia di esopianeti, ma solo una manciata circonda stelle relativamente giovani. Il pianeta, noto come DS Tuc Ab, non sta più crescendo ma, a causa della sua giovane età, sta ancora subendo dei cambiamenti, come la perdita di gas atmosferico a causa delle radiazioni provenienti dalla sua stella.

Per fare un esempio, DS Tuc Ab si trova nella fase di "pre-adolescenza", e per raggiungere la maturità servono milioni o miliardi di anni. Poiché tale processo non può essere osservato in tempo reale (giustamente), i ricercatori sono alla ricerca di questi pianeti giovani per capirne l'evoluzione.

"Uno degli obiettivi generali dell'astronomia è comprendere il quadro generale di come siamo arrivati ​​qui, come prendono forma i sistemi solari, le galassie e perché", ha affermato Elisabeth Newton, assistente professore di fisica e astronomia presso il Dartmouth College.

DS Tuc Ab (che si trova a 150 anni luce dalla Terra) è circa sei volte più grande del nostro pianeta. Date le dimensioni, probabilmente ha una composizione simile a quella dei pianeti gassosi nel nostro sistema solare. L'esopianeta ha due soli e completa un'orbita attorno alla sua stella principale in soli otto giorni.

I pianeti sono più grandi quando si formano per la prima volta e diventano più piccoli nel tempo mentre si raffreddano, pensano gli scienziati. Poiché questo pianeta si sta ancora formando, il team spera di rilevare l'evaporazione dell'atmosfera in azione.

Tutto ciò è anche possibile grazie alla luminosità della stella. Le future indagini su DS Tuc Ab potrebbero misurare la massa del pianeta o determinare le molecole presenti nell'atmosfera dell'esopianeta.