È stato scoperto un nuovo stato della materia: il vetro liquido

I vetri vengono considerati come solidi amorfi, ovvero non possiedono un reticolo cristallino ordinato, ma una struttura disordinata e rigida composta da atomi legati covalentemente. Una ricerca che stava studiando questo materiale, ha portato degli scienziati a scoprire un nuovo stato della materia: il vetro liquido.

In questo nuovo stato (ipotizzato teoricamente, ma mai creato) le molecole sono caratterizzate da disposizioni identificabili, pur non essendo del tutto disposte. In poche e semplici parole, le molecole si muovono, ma non possono ruotare.

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, infatti, la vera natura del vetro rimane qualcosa di misterioso per la scienza. L'indagine scientifica sulle sue proprietà chimiche e fisiche sono ancora in corso. Il nuovo documento è stato pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences.

In chimica e fisica il termine vetro, oltre ad essere la sostanza base che conosciamo comunemente nelle finestre (o nelle bottiglie), può anche riferirsi a una gamma di altri materiali con proprietà che possono essere spiegate facendo riferimento al comportamento simile al vetro, tra cui metalli, plastica, proteine ​​e persino cellule biologiche.

Ciò che i ricercatori hanno visto in questo "vetro liquido" sono state due transizioni di vetro differenti interagire con loro. Questa combinazione potrebbe essere ciò che produce le proprietà peculiari della sostanza. Dinamiche simili potrebbero essere all'opera in altri sistemi di formazione del vetro e potrebbero aiutare a far luce sul comportamento di sistemi complessi e molecole.