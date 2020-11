È stato scoperto un nuovo minerale esotico in un vulcano russo

I vulcani non sono correlati solo distruzione, ma anche alla creazione di minerali che non si potrebbero mai vedere da altri parti normali della Terra. Proprio a questo proposito, un team di scienziati in Russia ha riportato la scoperta di un minerale mai documentato prima che è stato chiamato petrovite.

Il minerale è stato trovato nel paesaggio vulcanico dell'estremo oriente russo, in cima al vulcano Tolbachik nella penisola di Kamchatka (la stessa regione del recente disastro ecologico). Le recenti eruzioni, avvenute tra il 1975 e il 1976, hanno aperto numerosi coni di scorie, che si formano quando su un vulcano si apre un cratere secondario.

In questa zona vulcanica sono stati scoperti 130 minerali. L'esemplare dello studio, la petrovite, è stata scoperta nel 2000, vicino al secondo cono di scorie associato all'eruzione del 1975, ed è stato conservato per analisi successive. L'analisi adesso rivela che questo minerale di un blu vibrante esibisce caratteristiche molecolari peculiari solo raramente viste prima d'ora.

L'atomo di rame nella struttura cristallina della petrovite ha sette atomi di ossigeno, una coordinazione insolita e molto rara. A livello chimico, questo nuovo materiale scoperto rappresenta un nuovo tipo di struttura cristallina. Anche la sua a struttura molecolare non è da meno: di natura effettivamente porosa, che dimostra percorsi interconnessi che potrebbero consentire agli ioni di sodio di migrare attraverso la struttura.

Gli esperti potrebbero effettuare grandi scoperte studiando la petrovite, con importanti applicazioni nella scienza dei materiali.