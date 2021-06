É stato scoperto un nuovo pianeta a 90 anni luce da noi: ecco i dettagli

Gli scienziati scopriranno sempre nuovi pianeti in futuro grazie alle nuove tecnologie di osservazione dell'Universo. Recentemente, a proposito, la NASA ha scoperto un nuovo pianeta a circa 90 anni luce dalla Terra molto simile a Nettuno. Ecco, nel dettaglio, cosa hanno scoperto.

Il nuovo corpo celeste si chiama TOI-1231 b ed è significativamente più grande della Terra con circa 3,5 volte il diametro del nostro pianeta. Il mondo è caldo circa 56 °C, rientrando di diritto nella classifica dei pianeti di questo tipo più freddi mai scoperti. Siamo stati anche fortunati, poiché TOI-1231 b si trova anche in una posizione ottima affinché la sua atmosfera possa essere studiata dai telescopi spaziali.

Il corpo celeste orbita intorno a una stella nana rossa in circa 24 giorni. Ovviamente, a causa delle sue condizioni, il pianeta non è abitabile... ma offre agli scienziati una grande opportunità di studiare molti extrasolari simili a Nettuno, diventando ben presto un modello di riferimento per mondi del genere nell'Universo.

Raccogliere dati simili, infatti, permetterà agli scienziati di confrontare la scoperta e fornire maggiori informazioni sulla composizione e sulla formazione di esopianeti e sistemi planetari simili. In futuro la nuova scoperta sarà studiata anche dal telescopio spaziale James Webb (rinviato nuovamente anche se di pochi giorni).

Insomma, staremo a vedere quello che scopriranno gli esperti in futuro!